29 Kasım korona tablosu: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?

Son 24 saatte, 182 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 611 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 396 bin 227'ye yükseldi. Bugün 182 kişinin hayatını kaybetmesiyle mart ayından bugüne kadar en yüksek vefat sayısı görüldü.

Toplam test sayısı 18 milyon 247 bin 424'e ulaştı. Hasta sayısı 487 bin 912, vefat sayısı 13 bin 373, ağır hasta sayısı 4 bin 903, aktif hasta sayısı 78 bin 312 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 54,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 39,2, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,8 olarak kayıtlara geçti.