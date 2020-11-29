29 Kasım korona tablosu: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?
29 Kasım Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Günlük vaka sayıları detaylı şekilde açıklanmaya devam ediyor. Yeni kısıtlamaların uygulandığı günlerde vaka sayılarının alacağı son durum merak ediliyor. Türkiye'de salgına karşı tedbirler alınırken, bayramdan sonra günlük vaka sayısında artış görülmüştü. Türkiye'de dün açıklanan tabloya göre, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. İşte, Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?
Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü? Sorularının cevapları sorgulanan konular arasında bulunuyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs vaka sayılarını açıklanıyor. Semptom gösteren ve göstermeyen hastaların birlikte açıklandığı günlerde yeni vaka sayısı merak ediliyor. İyileşen ve ölüm son durum tablosu açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılmaya başladı. Pandemi döneminde her akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her gün güncel yeni vaka sayısını açıklıyor.İşte, Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?
29 KASIM KORONAVİRÜS VAKA SAYISI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Kasım koronavirüs tablosunu henüz yayınlamadı.
28 KORONAVİRÜS TABLOSU VAKA SAYISI VE VEFAT SAYISI
Türkiye'de son 24 saatte 174 bin 443 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 103 kişinin testi pozitif çıktı, 182 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 174 bin 443 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 103 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 6 bin 714 kişi oldu.
Son 24 saatte, 182 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 611 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 396 bin 227'ye yükseldi. Bugün 182 kişinin hayatını kaybetmesiyle mart ayından bugüne kadar en yüksek vefat sayısı görüldü.
Toplam test sayısı 18 milyon 247 bin 424'e ulaştı. Hasta sayısı 487 bin 912, vefat sayısı 13 bin 373, ağır hasta sayısı 4 bin 903, aktif hasta sayısı 78 bin 312 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 54,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 39,2, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,8 olarak kayıtlara geçti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık çalışanlarına dikkati çekti.
Bakan Koca, "Bugün tespit edilen 4 bin 903 ağır hastamız var. Sağlık ordumuz ağır yük altında. Her birimiz tedbirlere uymakla mesulüz. Bu kişisel bir tercih değil, toplumsal bir zorunluluktur." ifadelerini kullandı.