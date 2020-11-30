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Bakan Koca 'hafife alma' diyerek uyardı: Yarın çok pişman olabiliriz

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Giriş: 30.11.2020 10:53
Güncelleme:30.11.2020 10:56
Son dakika haberi... Kış aylarının gelmesiyle birlikte yeniden artış gösteren yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bu kapsamda sosyal medya hesabından vatandaşlara uyarılarda bulunuyor. Son olarak Bakan Koca, "Bugün virüsü hafife alır ve eski normallerimizden vazgeçmezsek, yarın çok pişman olabiliriz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından 'hafife alma' notu ile maske, mesafe ve temizliğe dikkat çeken videoyu paylaştı.

Bakan Koca, mesajında, "Bugün virüsü hafife alır ve eski normallerimizden vazgeçmezsek, yarın çok pişman olabiliriz. Tedbir hem sağlığımızın hem de sosyal hayatımızın güvencesidir" dedi.

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