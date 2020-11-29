14 saatlik kısıtlama sona erdi! Yeni kısıtlama saat kaçta?

Son dakika haberine göre; Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde cumartesi akşamı saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Kısıtlamalar bu akşam saat 20.00'de tekrar başlarken, pazartesi sabahı 05.00'te sona erecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde dün saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. İçişleri Bakanlığının genelgesiyle, yeni bir karar alınıncaya kadar, hafta sonları saat 10.00-20.00 dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri, bu kısıtlamadan muaf tutulacak.

Bu doğrultuda dün saat 20.00'de başlayan kısıtlama, bugün 10.00'da sona erdi.

Bu akşam saat 20.00'den 30 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'e kadar yeniden sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Ayrıca tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde, 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek.

İş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma, SGK kaydı gibi belgeleri ibraz eden çalışanlar, bu uygulamadan muaf tutulacak.

İŞTE AÇIKLANAN ÖNLEMLER

- Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde saat 10.00 - 20.00 dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.

- Ara tatilde olan okullardaki eğitim-öğretim, yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek.

- Halen 65 yaş üstü için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları, çalışmakta olmayan 20 yaş altı gençler için de uygulanacak.

- AVM, berber ve kuaförler 10.00 - 20.00 arasında açık olacak.

- Sinemalar yıl sonuna kadar kapalı olacak.

- Restoranlar ve kafelerde sadece paket servisine müsaade edilecek, saat 10.00 - 20.00 aralarında çalışmalarına izin verilecek.

- Halı sahaların faaliyetlerine ara verilecek, spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam edecek.

SİGARA İÇME YASAĞI SÜRECEK

Milli Eğitim Bakanlığı da konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetleri, 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Bahar aylarında büyükşehirlerin yanı sıra Zonguldak'ta da hafta sonları sokağa çıkmak belli kurallara bağlanmıştı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGE YAYIMLADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni önlemlerin detayları, bir süre sonra İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle "20.11.2020 Cuma günü saat 20:00 den itibaren geçerli olacak" denilerek yayımlandı:

1. Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10:00 ila 20:00 arasında vatandaşlarımıza hizmet sunabileceklerdir.

2. Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10:00 ila 20:00 saatleri arasında sadece paket servis veya gelal hizmeti verecek şekilde açık olabilecektir. Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20:00 den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecektir. (Yerleşim sahasında bulunmamak kaydıyla şehirlerarası karayolları kenarında bulunan dinleme tesislerinde yer alanlar kısıtlamalardan istisna tutulacak.)

3. 31.12.2020 tarihine kadar sinema salonlarının; yeni bir karar alınıncaya kadar ise kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri durdurulacaktır. Daha önce faaliyetleri durdurulan nargile salonları ile ilgili uygulamanın aynen devamı sağlanacaktır.

4. Tüm illerimizde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ila 13:00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ila 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç), bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.

5. Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10:00 ila 20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaftır.

Bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama yeni bir karar alınıncaya kadar yukarıda belirtildiği şekilde devam edecektir."

Genelgede aynı zamanda sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerdeki istisnalara da yer veriliyor:

İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri, havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT; doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler, yurt içi ve dışı taşımacılık yapan firmalar, oteller ve konaklama yerleri, gazete, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları ve gazete dağıtıcıları, belirlenecek akaryakıt istasyonu ve lastik tamircileri, sebze/meyve toptancı halleri.

İstisna kapsamında olan kişiler de şu şekilde sıralanıyor:

Açık olacak işyeri ve kurumlarda çalışanlar, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar, ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri, cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar, zorunlu sağlık randevusu olanlar, otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi 'Özel Gereksinimi' olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri, ikametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar, mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını ibraz etmeleri şartı ile).