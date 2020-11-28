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Son dakika: MSB duyurdu: Terör örgütüne ağır darbe! Taciz atışı yapan teröristlere büyük şok

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, " bölgesine taciz atışı yapan 4 /’li terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 28.11.2020 Güncelleme Tarihi: 28.11.2020
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Son dakika: MSB duyurdu: Terör örgütüne ağır darbe! Taciz atışı yapan teröristlere büyük şok

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Huzur ve güvenliğin teminatı komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." denildi.

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Zeytin Dalı bölgesinde 4 PKK/YPGli terörist etkisiz hale getirildi ZEYTİN DALI BÖLGESİNDE 4 PKK/YPG'Lİ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

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