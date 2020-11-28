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İzmir-Adana seferini yapan uçakta maske kavgası: 3 yolcu ile futbolcular birbirine girdi

- seferini yapan yolcu uçağında, 3 yolcu ile deplasmanından dönen Kozanspor yaşandı. Bir " ya" diyerek çığlık attığı arbede cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Giriş Tarihi: 28.11.2020 Güncelleme Tarihi: 28.11.2020
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İzmir-Adana seferini yapan uçakta maske kavgası: 3 yolcu ile futbolcular birbirine girdi

- seferini yapan yolcu uçağında, 3 yolcu ile deplasmanından dönen Kozanspor yaşandı.

İzmir-Adana seferini yapan uçakta maske kavgası: 3 yolcu ile futbolcular birbirine girdi İZMİR-ADANA SEFERİNİ YAPAN UÇAKTA MASKE KAVGASI: 3 YOLCU İLE FUTBOLCULAR BİRBİRİNE GİRDİ

Bir "Yeter ya" diyerek çığlık attığı arbedeyi, kabin görevleri ayırmaya çalıştı.



CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLENDİ

'na iniş öncesi yaşanan olay, başka bir yolcu tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Gökyüzünde arbede, 25 Kasım saat 19.35'te özel bir havayoluna ait İzmir'den havalanan Adana uçağında yaşandı. İddiaya göre, uçak Adana 'na inişe geçtiği sırada Kozanspor FK yöneticisine, arkasında oturan ve 'e tatile giden 3 yolcu, maskesini çıkarttığı gerekçesiyle tepki gösterdi.



Tartışma üzerine uçağın arka tarafından oturan futbolcular ile yardımcı antrenörler, 3 yolcudan bulundukları yerden kalkıp, futbolcuların arasında oturmalarını istedi. Birinin alkollü olduğu öne sürülen 3 yolcu ile futbolcular arasında arbede çıktı.



Yolculardan biri, cep telefonuyla yaşananları görüntüledi. Arbede sırasında bir kadın yolcunun 'Yeter ya' diyerek çığlık attığı görüntüde, kabin görevlilerinin inişte olduklarını belirterek, tarafları ayırmaya çalışıyor. Bir kabin görevlisi ise 'Herkes otursun, iniyoruz' diye bağırıyor.

ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

Yolcu uçağının Adana Havalimanı'na inmesinin ardından apronda da devam eden tartışma, polis ekiplerince sonlandırıldı. Taraflar, birbirlerinden şikayetçi olmadı.

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