"EKONOMİMİZİ VE ÜLKEMİZİ DAHA DA BÜYÜTMEYE KARARLIYIZ"

Ülkemizin ekonomisine olan güvenin tescili niteliğinde olan söz konusu ikili anlaşmaları, daha birçok uluslararası yatırımcıyla devam ettirmeye ve mandacı zihniyete teslim olmadan ekonomimizi ve ülkemizi daha da büyütmeye kararlıyız."