Türkiye ile Katar arasında 11 anlaşma imzalandı! Fahrettin Altun: Türkiye’yi daha ileri bir noktaya taşımaya kararlıyız
İletişim Başkanı Fahrettin Altun Katar ile yapılan 11 anlaşma hakkında açıklama yaptı. Fahrettin Altun, “Türkiye’yi çok daha ileri bir noktaya taşımaya kararlıyız.” ifadelerini kullandı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açıklamaları:
"Tüm dünyayı siyasi, ekonomik ve sosyal anlamda olumsuz yönde etkileyen Koronavirüs salgınına rağmen hukuk ve ekonomi alanlarında güçlü reformların hazırlığını yaparak Türkiye'yi çok daha ileri bir noktaya taşımaya kararlıyız.
"BAŞARILI BİR ÖRNEK"
Ülkemize üst düzey uluslararası yatırım çekmek için yoğun bir gayret içerisindeyiz.
İki gün önce gerçekleştirilen Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. Toplantısı bunun somut ve başarılı bir örneğidir.
"EKONOMİMİZİ VE ÜLKEMİZİ DAHA DA BÜYÜTMEYE KARARLIYIZ"
Ülkemizin ekonomisine olan güvenin tescili niteliğinde olan söz konusu ikili anlaşmaları, daha birçok uluslararası yatırımcıyla devam ettirmeye ve mandacı zihniyete teslim olmadan ekonomimizi ve ülkemizi daha da büyütmeye kararlıyız."