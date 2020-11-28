28 Kasım 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Türkiye ile Katar arasında 11 anlaşma imzalandı! Fahrettin Altun: Türkiye’yi daha ileri bir noktaya taşımaya kararlıyız

Türkiye ile Katar arasında 11 anlaşma imzalandı! Fahrettin Altun: Türkiye’yi daha ileri bir noktaya taşımaya kararlıyız

İletişim Başkanı ile yapılan 11 anlaşma hakkında açıklama yaptı. Fahrettin Altun, “’yi çok daha ileri bir noktaya taşımaya kararlıyız.” ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.11.2020 Güncelleme Tarihi: 28.11.2020
ABONE OL
Türkiye ile Katar arasında 11 anlaşma imzalandı! Fahrettin Altun: Türkiye’yi daha ileri bir noktaya taşımaya kararlıyız

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açıklamaları:

"Tüm dünyayı siyasi, ekonomik ve sosyal anlamda olumsuz yönde etkileyen Koronavirüs salgınına rağmen hukuk ve ekonomi alanlarında güçlü reformların hazırlığını yaparak Türkiye'yi çok daha ileri bir noktaya taşımaya kararlıyız.

"BAŞARILI BİR ÖRNEK"

Ülkemize üst düzey uluslararası yatırım çekmek için yoğun bir gayret içerisindeyiz.

İki gün önce gerçekleştirilen Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. Toplantısı bunun somut ve başarılı bir örneğidir.

"EKONOMİMİZİ VE ÜLKEMİZİ DAHA DA BÜYÜTMEYE KARARLIYIZ"

Ülkemizin ekonomisine olan güvenin tescili niteliğinde olan söz konusu ikili anlaşmaları, daha birçok uluslararası yatırımcıyla devam ettirmeye ve mandacı zihniyete teslim olmadan ekonomimizi ve ülkemizi daha da büyütmeye kararlıyız."

Katar ile iş birliği kimleri rahatsız etti? Faruk Erdem A Haber ekranlarında açıkladı KATAR İLE İŞ BİRLİĞİ KİMLERİ RAHATSIZ ETTİ? FARUK ERDEM A HABER EKRANLARINDA AÇIKLADI
'Katar Yatırım Otoritesi'den 400 milyar doları aşkın yatırım! Listede Türkiye de var 'KATAR YATIRIM OTORİTESİ'DEN 400 MİLYAR DOLARI AŞKIN YATIRIM! LİSTEDE TÜRKİYE DE VAR
Son dakika: Başkan Erdoğan: Katar ile dayanışmamızı her alanda güçlendirerek sürdüreceğiz SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN: KATAR İLE DAYANIŞMAMIZI HER ALANDA GÜÇLENDİREREK SÜRDÜRECEĞİZ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA