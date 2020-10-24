Son dakika: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
Son dakika haberine göre; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu’nun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve hastanede tedavisinin sürdüğü bildirildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Ongun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi süreci başlayan Başkanımızın sağlık durumu iyidir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerini kullandı.
VALİ YERLİKAYA'DAN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Twitter hesabından, "Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nu arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Allah'tan acil şifalar dilerim." paylaşımında bulundu.
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