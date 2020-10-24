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Son dakika: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı

Son dakika haberine göre; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu’nun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve hastanede tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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Giriş Tarihi: 24.10.2020 Güncelleme Tarihi: 24.10.2020
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Son dakika: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Son dakika: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlunun koronavirüs testi pozitif çıktı SON DAKİKA: İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU'NUN KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Ongun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi süreci başlayan Başkanımızın sağlık durumu iyidir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerini kullandı.

VALİ YERLİKAYA'DAN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Twitter hesabından, "Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nu arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Allah'tan acil şifalar dilerim." paylaşımında bulundu.

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