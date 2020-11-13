13 Kasım 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in koronavirüs testi pozitif çıktı!

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in koronavirüs testi pozitif çıktı!

Son dakika haberi...   Gürsel Tekin'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Sosyal medyadan açıklama yapan Tekin, "Bir süre önce yaptırdığım koronavirüs testi pozitif çıktı. Sağlık durumum gayet iyi. Dualarıyla destek olan dostlarımıza, durumumla yakından ilgilenen  Fahrettin Koca'ya, doktorum Prof. Dr.  ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.11.2020 Güncelleme Tarihi: 13.11.2020
ABONE OL
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in koronavirüs testi pozitif çıktı!

Korona virüs testinin pozitif çıktığını duyuran CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bir süre önce yaptırdığım koronavirüs testi pozitif çıktı. Sağlık durumum gayet iyi. Dualarıyla destek olan dostlarımıza, durumumla yakından ilgilenen Sağlık Bakanı Sn. @drfahrettinkoca 'ya, doktorum Prof. Dr. Ceyda Erel Kırışoğlu Demir ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederim."

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA