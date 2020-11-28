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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Kovid-19 aşısıyla ilgili açıklama

, 'dan yaptığı açıklamada, ""Kovid-19 aşısı ile ilgili ilk anlaşmaları yaptık. Alternatif üreticilerle de görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Kovid-19 aşısıyla ilgili açıklama

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 aşısı ile ilgili ilk anlaşmaları yaptıklarını, alternatif üreticilerle de görüşmelerinin devam ettiğini belirtti.

Fahrettin Koca, "Daha önce de açıkladığım gibi bedelsiz olarak, sağlık çalışanlarımızdan başlayarak, kademeli bir şekilde aşı yapmayı planlıyoruz. Devletimiz vatandaşının yanındadır." ifadelerini kullandı.

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