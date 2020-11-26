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Son dakika: Başkan Erdoğan: Katar ile dayanışmamızı her alanda güçlendirerek sürdüreceğiz

Twitter'dan paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan, "Güçlü gönül bağlarıyla ayrılmaz bir bütün olduğumuz kardeş halkıyla dayanışmamızı her alanda güçlendirerek sürdüreceğiz." mesajını verdi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.11.2020 Güncelleme Tarihi: 26.11.2020
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Son dakika: Başkan Erdoğan: Katar ile dayanışmamızı her alanda güçlendirerek sürdüreceğiz

Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. Toplantısı'na katılmak üzere Türkiye'ye gelen Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve heyetiyle verimli görüşmeler gerçekleştirerek bir dizi anlaşmaya imza attıklarını belirtti.

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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KATAR İLE DAYANIŞMA MESAJI

Başkan Erdoğan, "Güçlü gönül bağlarıyla ayrılmaz bir bütün olduğumuz kardeş Katar halkıyla dayanışmamızı her alanda güçlendirerek sürdüreceğiz." mesajını verdi.

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