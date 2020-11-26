Son dakika: Başkan Erdoğan: Katar ile dayanışmamızı her alanda güçlendirerek sürdüreceğiz

Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. Toplantısı'na katılmak üzere Türkiye'ye gelen Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve heyetiyle verimli görüşmeler gerçekleştirerek bir dizi anlaşmaya imza attıklarını belirtti.

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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KATAR İLE DAYANIŞMA MESAJI

Başkan Erdoğan, "Güçlü gönül bağlarıyla ayrılmaz bir bütün olduğumuz kardeş Katar halkıyla dayanışmamızı her alanda güçlendirerek sürdüreceğiz." mesajını verdi.