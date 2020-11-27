'Katar Yatırım Otoritesi'den 400 milyar doları aşkın yatırım! Listede Türkiye de var





Ana gelir kaynağı doğalgaz olan Katar, pek çok tanınmış dünya markasının hissedarları arasında yer alıyor. Katar'ın 40'dan fazla ülkedeki yatırımlarının değerinin de son dönemde borsalardaki yükselişle 400 milyar dolardan fazla olduğu hesaplanıyor.

2005'de ülkenin petrol ve doğalgaz gelirlerini yönetmek ve ülke ekonomisini çeşitlendirerek güçlendirilmek amacıyla kurulan QIA'nın yurt dışında yaptığı yatırımların çoğunun stratejik sektörlerde ve uzun vadeli olması dikkati çekiyor. QIA'nın, altyapı, perakende, sağlık, bankacılık, otomotiv, spor, yatırım bankacılığı, gayrimenkul ve inşaat, turizm, tarım, ham madde ve ticaret sektörleri gibi çeşitli alanlarda yatırımları bulunuyor.

Dünyanın en zengin ülkeleri arasında yer alan Katar, özellikle Avrupa'da gayrimenkule, lüks markalara ve futbol kulüplerine yaptığı yatırımlarıyla dikkati çekiyor.