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Son dakika: Türkiye'den Somali'deki terör saldırılarına şiddetli kınama!

Son dakika haberine göre 'de dün ve bugün düzenlenen terör saldırılarını kuvvetle kınadı. Açıklamada, "Söz konusu terör eylemlerini kuvvetle kınıyor, kardeş Somali halkına ve hükümetine taziyelerimizi iletiyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kurbanların aileleri ve yakınlarına başsağlığı ve yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi: 28.11.2020 Güncelleme Tarihi: 28.11.2020
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Son dakika: Türkiye'den Somali'deki terör saldırılarına şiddetli kınama!

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, dün Somali'nin başkenti Mogadişu'da havalimanı yakınlarındaki bir kafeteryaya ve bugün de Abdiaziz bölgesinde düzenlenen terör saldırılarında en az 8 kişinin hayatını kaybettiği ve 10 kişinin yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.

Açıklamada, "Söz konusu terör eylemlerini kuvvetle kınıyor, kardeş Somali halkına ve hükümetine taziyelerimizi iletiyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kurbanların aileleri ve yakınlarına başsağlığı ve yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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