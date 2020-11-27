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Son dakika: FETÖ'nün sözde "İstanbul eyalet büyük bölge talebe sorumlusu" avukat tutuklandı

Son dakika haberine göre 'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü'nün () sözde " eyalet büyük bölge talebe sorumlusu" olan avukat tutuklandı.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 27.11.2020
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Son dakika: FETÖ'nün sözde İstanbul eyalet büyük bölge talebe sorumlusu avukat tutuklandı

Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemi tamamlanan E.Y, Edirne Adliyesine sevk edildi.

Örgütün gizli haberleşme ağı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen FETÖ'nün sözde "İstanbul eyalet büyük bölge talebe sorumlusu" avukat E.Y, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

OLAY

Güvenlik güçleri 3 gün önce Meriç ilçesine bağlı Kadıdondurma köyü 1. askeri yasak bölge yakınlarında 3 kişiyi yakalamış, inceleme sonucu şüphelilerin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan haklarında yakalama kararı bulunan FETÖ zanlıları olduğu tespit edilmişti.

Adliyeye sevk edilen kadın zanlılar Ö.Y. ve B.B, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

Örgütün sözde "İstanbul eyalet büyük bölge talebe mesulü" olduğu belirlenen diğer şüpheli 3 yıldır araması bulunan avukat E.Y'nin ise sorgusu Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde devam ediyordu.

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