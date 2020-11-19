Aralarında değişen bir şey yok. Onların doğal yapısı bu. Ben ne diyeyim, rabbim ıslah etsin. Dua ediyoruz. Bu vesileyle de tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum. Öğretmenlik Cebrail Aleyhisselamdan, peygamber efendimizden kalan emanet bir meslek. Ne mutlu ki böyle kutsal bir davanın onurunda bir evladı şehit verdim. Allah'a hamdolsun?" diye konuştu.

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