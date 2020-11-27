Son dakika... KYK burs sonuçları bugün mü açıklanacak? Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun bu seneki burs başvuruları tamamlandı. 28 Ekim - 8 Kasım tarihleri arasında başvuru yapan öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Başvuruların üzerinden yaklaşık bir ay geçmesinin ardından gözler KYK'ya çevrildi. Peki, KYK bursları bugün mü açıklanacak? 2020-2021 KYK burs başvuru sonuçları için tarih belli oldu mu? İşte cevaplar...

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020 yılı KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının resmi olarak hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Ancak, bir önceki dönemde başvurular 15-21 Ekim'de alınmış sonuçlar 26 gün sonra yani 16 Kasım tarihinde açıklanmıştı. Buradan yola çıkacak olursak, 8 Kasım'da sona eren 2020 yılı burs başvurularının önümüzdeki hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

Sonuçlar, KYK'nın resmi internet sitesinden (sonuc.kyk.gov.tr) duyurulacak.