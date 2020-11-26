Son dakika: AFAD İzmir depremindeki can kaybı sayısını açıkladı
Son dakika haberi... AFAD tarafından yapılan açıklamada 30 Ekim tarihinde İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen depremde can kaybının 117 olduğunu duyuruldu. Ayrıca açıklamada yaralanan 1032 kişiden 1030'nun taburcu edildiği belirtildi.
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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı İzmir'deki depremde yaralanan 1032 kişiden 1030'unun taburcu edildiğini, 1'i yoğun bakımda olmak üzere 2 vatandaşın tedavisinin sürdüğünü bildirdi.
117 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgiye göre, depremde 117 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 1032 kişiden 1030'u taburcu edildi, 1'i yoğun bakımda olmak üzere 2 kişinin ise tedavisi devam ediyor.
İzmir'deki şiddetli deprem Ege ve Marmara bölgesinde hissedilmişti. 6.6 büyüklüğünde depremin derinliği 16 kilometre olarak ölçülmüştü.
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