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Son dakika: AFAD İzmir depremindeki can kaybı sayısını açıkladı

Son dakika haberi... tarafından yapılan açıklamada 30 Ekim tarihinde 'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen depremde can kaybının 117 olduğunu duyuruldu. Ayrıca açıklamada yaralanan 1032 kişiden 1030'nun taburcu edildiği belirtildi.

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Giriş Tarihi: 26.11.2020 Güncelleme Tarihi: 26.11.2020
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Son dakika: AFAD İzmir depremindeki can kaybı sayısını açıkladı

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 'deki depremde yaralanan 1032 kişiden 1030'unun taburcu edildiğini, 1'i yoğun bakımda olmak üzere 2 vatandaşın tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

4 BİN 468 SARSINTI

'tan yapılan açıklamada, 30 Ekim'de Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki sonrasında 48'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere 4 bin 468 artçı sarsıntı kaydedildiği belirtildi.

117 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgiye göre, depremde 117 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 1032 kişiden 1030'u taburcu edildi, 1'i yoğun bakımda olmak üzere 2 kişinin ise tedavisi devam ediyor.

İzmir'deki şiddetli deprem Ege ve Marmara bölgesinde hissedilmişti. 6.6 büyüklüğünde depremin derinliği 16 kilometre olarak ölçülmüştü.

Son dakika: İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem! İşte ilk görüntüler SON DAKİKA: İZMİR'DE 6,6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM! İŞTE İLK GÖRÜNTÜLER

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