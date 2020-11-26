Son dakika: AFAD İzmir depremindeki can kaybı sayısını açıkladı

117 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgiye göre, depremde 117 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 1032 kişiden 1030'u taburcu edildi, 1'i yoğun bakımda olmak üzere 2 kişinin ise tedavisi devam ediyor.