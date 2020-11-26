26 Kasım 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri CHP'li Sefa Sirmen'e görevini kötüye kullanmaktan ceza

CHP'li Sefa Sirmen'e görevini kötüye kullanmaktan ceza

'li 'in 2002 yılındaki Belediye Başkanlığı döneminde görevini kötüye kullandığı tespit edildi. Mahkeme heyeti CHP'li Sirmen için, görevini kötüye kullandıkları ve yapılmayan işlere dair haksız ödeme yapıldığı iddiasıyla başlatılan davada kararını verdi.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 26.11.2020 Güncelleme Tarihi: 26.11.2020
ABONE OL
CHP'li Sefa Sirmen'e görevini kötüye kullanmaktan ceza

İzmit Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Sefa Sirmen hakkında İzmit Gaz A.Ş.'nin şebekesinin yapımında görevini kötüye kullanmaktan dolayı açılan davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, Sirmen'in 13 milyon 658 bin 772 lira 32 kuruş tazminat ödemesine karar verdi.

HAKSIZ ÖDEME...

İzmit Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde 2002 yılında İZGAZ şebekesinin yapımında görevini kötüye kullandıkları ve yapılmayan işlere dair haksız ödeme yapıldığı iddiasıyla dönemin belediye başkanı Sefa Sirmen ve 15 kişi hakkında Başbakanlık Teftiş Kurulu tarafından rapor hazırlandı. Raporun ardından Sefa Sirmen ve 15 kişi hakkında görevini kötüyü kullandığı gerekçesiyle dava açıldı.

Sirmen, dava sonucunda 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay tarafından cezası onanan Sefa Sirmen, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaklaşık 8 ay cezaevinde kalan Sirmen, 7 Şubat 2017 tarihinde tahliye oldu.

Açılan davanın devamı bugün Kocaeli 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, Sefa Sirmen'in Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne 13 milyon 658 bin 772 lira 32 kuruş tazminatı, davanın açıldığı 7 Nisan 2006 tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte ödemesine karar verdi. Davada yer alan diğer 15 sanık hakkında ise davanın reddine karar verildi.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

CHPli Yalova Belediyesindeki yolsuzluk soruşturmasında flaş gelişme! Vefa Salman’ın tutuklanması istendi CHP'Lİ YALOVA BELEDİYESİ'NDEKİ YOLSUZLUK SORUŞTURMASINDA FLAŞ GELİŞME! VEFA SALMAN'IN TUTUKLANMASI İSTENDİ
Son dakika: Yalova Belediyesi’ndeki yolsuzluk soruşturmasında tutuklu sayısı 18’e yükseldi SON DAKİKA: YALOVA BELEDİYESİ'NDEKİ YOLSUZLUK SORUŞTURMASINDA TUTUKLU SAYISI 18'E YÜKSELDİ
Son dakika: CHPli Yalova Belediyesi’ndeki yolsuzluk soruşturmasında flaş gelişme! SON DAKİKA: CHP'Lİ YALOVA BELEDİYESİ'NDEKİ YOLSUZLUK SORUŞTURMASINDA FLAŞ GELİŞME!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA