26 Kasım 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: 26 Kasım koronavirüs vaka sayıları: Türkiye'de vaka sayısında son durum ne?

Son dakika: 26 Kasım koronavirüs vaka sayıları: Türkiye'de vaka sayısında son durum ne?

Son dakika haberi... covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden 'nin günlük vaka sayısını açıkladı. Türkiye genelinde bugün 29 bin 132 vaka tespit edildi. sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün tespit edilen 6.876 yeni hastamız var. Aktif hasta sayımız artıyor." ifadelerini kullandı. İşte 'a ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.11.2020 Güncelleme Tarihi: 26.11.2020
ABONE OL
Son dakika: 26 Kasım koronavirüs vaka sayıları: Türkiye'de vaka sayısında son durum ne?

Son dakika haberi... covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden 'nin günlük vaka sayısını açıkladı. , 'a ait koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. İşte 26 Kasım'a ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

Son dakika: 26 Kasım koronavirüs vaka sayıları: Türkiye'de vaka sayısında son durum ne? SON DAKİKA: 26 KASIM KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI: TÜRKİYE'DE VAKA SAYISINDA SON DURUM NE?

29 BİN 132 YENİ VAKA

Türkiye'de son 24 saatte 168 bin 348 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 132 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 168 bin 348 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 876 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 174 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 291 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 388 bin 771'e yükseldi.

EN YÜKSEK VEFAT

Bugün 174 kişinin hayatını kaybetmesi ile mart ayından bugüne kadar vefat eden hastada en yüksek sayı görülmüş oldu. Toplam test sayısı 17 milyon 901 bin 868'e ulaştı. Hasta sayısı 474 bin 606, vefat sayısı 13 bin 14, ağır hasta sayısı 4 bin 711, aktif hasta sayısı 72 bin 821 oldu. Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 54,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 39,2, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,8 olarak kayıtlara geçti.

BİRLİKTE MÜCADELE VURGUSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün tespit edilen 6.876 yeni hastamız var. Aktif hasta sayımız artıyor. Salgının seyri kadar bizim tedbirlere uyumumuz da kısıtlamalar konusunda belirleyici olacak. Tedbirlere uyarsak kısıtlamalara gerek kalmaz. Birlikte mücadele edersek başarabiliriz." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi | Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 25 Kasım 2020 Çarşamba SON DAKİKA HABERİ | SAĞLIK BAKANLIĞI GÜNÜN KORONAVİRÜS VAKA SAYILARINI AÇIKLADI | 25 KASIM 2020 ÇARŞAMBA

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA