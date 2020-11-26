Kazakistan Savunma Bakanlığından bir heyet SİHA'lar için Türkiye'ye geldi
Terör örgütü PKK operasyonlarında, Azerbaycan’da ve Libya’da başarılara imza atan Türkiye'nin SİHA’larına birçok ülke büyük ilgi gösteriyor. Milli Savunma Bakanlığı, Kazakistan'dan bir heyetin İHA tesislerini incelemek için 3 günlük ziyarette bulunduğunu duyurdu.
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Milli Savunma Bakanlığı, Kazakistan'dan bir heyetin İHA tesislerini incelemek için 3 günlük ziyarette bulunduğunu açıkladı.
Çatışmaların seyrini değiştiren Türk SİHA'larına ilgi her geçen gün büyüyor.
Türk SİHA'ları Suriye, Libya ve son olarak Dağlık Karabağ'da tarihi başarılara imza attı.
Bu zaferlerle kendini ispatlayan Türk SİHA'larıı birçok ülkenin ilgi odağı oldu.
Milli Savunma Bakanlığı, Kazakistan'dan bir heyetin İHA tesislerini incelemek için 3 günlük ziyarette bulunduğunu açıkladı.
Çatışmaların seyrini değiştiren Türk SİHA'larına ilgi her geçen gün büyüyor.
Kazakistan Savunma Bakanlığından bir heyet, İHA ve tesislerini incelemek için Türkiye'ye geldi.
14'üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığını ziyaret eden heyet, SİHA'ların operasyonel kabiliyetini yakından görme fırsatı elde etti.
Dağlık Karabağ'da savaşın dengesini değiştiren Türk SİHA'ları birçok ülke satın almak istiyor.