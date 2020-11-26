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Kazakistan Savunma Bakanlığından bir heyet SİHA'lar için Türkiye'ye geldi

Terör örgütü operasyonlarında, ’da ve ’da başarılara imza atan 'nin ’larına birçok ülke büyük ilgi gösteriyor. Milli , 'dan bir heyetin İHA tesislerini incelemek için 3 günlük ziyarette bulunduğunu duyurdu.

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Giriş Tarihi: 26.11.2020 Güncelleme Tarihi: 26.11.2020
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Kazakistan Savunma Bakanlığından bir heyet SİHA'lar için Türkiye'ye geldi

Türk 'ları , ve son olarak 'da tarihi başarılara imza attı.

Bu zaferlerle kendini ispatlayan Türk SİHA'larıı birçok ülkenin ilgi odağı oldu.

Milli , 'dan bir heyetin İHA tesislerini incelemek için 3 günlük ziyarette bulunduğunu açıkladı.

Çatışmaların seyrini değiştiren Türk SİHA'larına ilgi her geçen gün büyüyor.

Kazakistan Savunma Bakanlığından bir heyet, İHA ve tesislerini incelemek için 'ye geldi.

14'üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığını ziyaret eden heyet, SİHA'ların operasyonel kabiliyetini yakından görme fırsatı elde etti.

Dağlık Karabağ'da savaşın dengesini değiştiren Türk SİHA'ları birçok ülke satın almak istiyor.


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