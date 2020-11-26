Kazakistan Savunma Bakanlığından bir heyet SİHA'lar için Türkiye'ye geldi

Türk SİHA'ları Suriye, Libya ve son olarak Dağlık Karabağ'da tarihi başarılara imza attı.

Bu zaferlerle kendini ispatlayan Türk SİHA'larıı birçok ülkenin ilgi odağı oldu.

Milli Savunma Bakanlığı, Kazakistan'dan bir heyetin İHA tesislerini incelemek için 3 günlük ziyarette bulunduğunu açıkladı.



