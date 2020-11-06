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06 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Rusya'dan şoke eden haber! Putin hasta mı? Kremlin'den flaş açıklama Rusya'dan şoke eden haber! Putin hasta mı? Kremlin'den flaş açıklama
Son dakika haberi... Dünyanın gözü ABD'deki başkanlık seçimlerine çevrilmişken İngiliz medyasının bugün ortaya attığı iddia ortalığı karıştırdı. Rusya Devlet Başkanı Putin'in hastalığıyla ilgili flaş iddia bir anda gündeme bomba gibi düşerken, Kremlin'den jet yanıt geldi.
Giriş Tarihi: 06.11.2020 15:57 Güncelleme Tarihi: 06.11.2020 16:01
Dünya gündemi ABD başkanlık seçimlerine kilitlenmişken Rusya'dan gelen bir haber yüzünden bütün dikkatler bu ülkeye dönmüş durumda.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Rusya'da 20 yıldır iktidarda olan Vladimir Putin döneminin sona ermek üzere olduğu iddia edildi.
PUTİN'LE İLGİLİ İDDİA GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ! İngiliz medyası, 68 yaşındaki Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ocak ayında Parkinson hastalığı nedeniyle görevi bırakacağını iddia etti.
Daily Mail'in Moskova'daki kaynaklardan elde ettiği bilgilere dayandırılan haberde, Putin'in, 2012'den bu yana Parkison hastalığının pençesinde olduğu ileri sürüldü.
HASTALIK BELİRTİSİ SAĞ KOLUNDA ÇIKTI Haberde, Rus lider Putin'in zaman zaman sağ kolunda beliren bulguların Parkinson hastalığına işaret ettiği iddia edildi.