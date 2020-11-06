Rusya'dan şoke eden haber! Putin hasta mı? Kremlin'den flaş açıklama

Son dakika haberi... Dünyanın gözü ABD'deki başkanlık seçimlerine çevrilmişken İngiliz medyasının bugün ortaya attığı iddia ortalığı karıştırdı. Rusya Devlet Başkanı Putin'in hastalığıyla ilgili flaş iddia bir anda gündeme bomba gibi düşerken, Kremlin'den jet yanıt geldi.