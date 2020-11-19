Son dakika: "Putin koronavirüse yakalandı" iddialarına Rusya'dan flaş açıklama

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Resmi siteden Putin'in öksürdüğü zor anların bulunduğu kısımlar çıkarılarak tekrar yüklenirken, Kremlin'den de açıklama geldi.

Kremlin'den yapılan açıklamada Putin'in koronavirüse yakalanmadığı ve herhangi bir sağlık sorunu da olmadığı belirtilerek iddialar yalanlandı.