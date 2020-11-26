Menemen'de tutuklanan İYİ Parti'li Çama 'asgari ücretliyim' dedi Maldivler'de fotoğrafları çıktı

Aksoy'un 52 bin liralık şahsi borcunu ödediğini de kabul etmeyen Çama'nın, "Param olsa kendi borçlarımı öderdim. Para yönünden berbat durumdayım. 45 bin lira borcum var. Ödeyemiyorum, suçsuzum" dediği belirtildi. Kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen Çama'nın, geçmiş yıllarda Maldivler'e tatile gittiği ortaya çıktı. Çama'nın Maldivler tatilinde çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından da paylaştığı görüldü.