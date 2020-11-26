Esnafa yardım yapmak yerine makam arabası aldı

KUZU: "MAKAM ARACI ALMAK YERİNE ESNAFA YARDIM YAPILSAYDI?"

Eskişehir Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu eski Başkan Vekili Hasan Kuzu, Bahar Bilen'i eleştirdi:

"Bizler devletimizin bizim için yaptıklarının farkındayız. Sayın Eskişehir Lokantacılar Odası Başkanı Bahar Bilen bu ne yaman çelişkidir. Ulusal kanallarda 'Meslektaşlarım aşsız, işsiz' diye haber yaptırıyorsun ama pandeminin ortasında 1 ay önce odaya 180 bin TL'ye makam arabası alıyorsun. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu? Madem esnafımız erzak yardımı alacak duruma geldi sen neden 180 bin TL'lik makam aracı alıp biniyorsun? Esnafın yanında 'Gariban' ama itibarda 'Zenginim' diyorsun. Bu akıl tutulmasının dünyada bir örneği daha var mı? Esnafının bittiği, esnafının tükendiği, kepenk indirdiği insanlık tarihinin en büyük ekonomik sıkıntıya girdiği zamanda 180 bin TL'ye makam aracı almak ve sonrada 'Esnaf bitti' diyerek bağırmak da nedir? Madem 180 bin TL bütçemiz var bu parayı 500 TL'den 360 esnafına dağıtsaydın biz de o bağışların gerçekçiliğine biraz da olsa inansaydık. Maalesef bugün itibari ile söylemleri ve yaptıkları birbiri ile uyuşmayan bir başkan komedisi izliyoruz."

Hasan Kuzu; pandemiden dolayı mağdur olan esnafa yardımlaşma fonundan 180 bin TL'nin geri ödemeli olarak yardımda bulunulması gerektiğini belirterek, "Makam arabası alacak ya da itibar yapılacak zaman mı? Esnafın derdiyle ilgileniyorsanız bu para odamızın yardımlaşma fonuna aktarılıp oradan geri ödemeli olarak esnafa dağıtılamaz mıydı? Bu yapılmış olsaydı hem esnaf olarak bizler memnun olurduk hem de odamız adına da faydalı bir iş yapılmış olunurdu" dedi.

BİLNE: "HANGİ ESNAFA YARDIM EDECEĞİZ'

Eskişehir Lokantacılar Odası Başkanı Bahar Bilen ise esnafa yardım edilebileceği belirtilen 180 bin TL'nin oda adına kendisine tahsis edilmek üzere alınan makam aracı iddialarına cevap verdi.

Bilen; "Araba benim yönetim kurulu üyelerim ile haklarından feragat ederek alınmış bir arabadır. Biz esnaftan kaç kişiye yardım edeceğiz. Zaten esnaftan 300 TL para topluyoruz" iddiasında bulundu.

Bahar Bilen; 180 bin TL'nin esnafa geri ödemeli dağıtılması konusuna ise "İlgilenmiyorum" yanıtını verdi.

KILIÇDAROĞLU, BAHAR BİLEN'İN AÇIKLAMALARINI GRUP TOPLANTISINDA OKUDU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmasında; Eskişehir Lokantacılar Odası Başkanı Bahar Bilen'in açıklamalarına şöyle vermişti:

"Eskişehir Lokantacılar Odası Başkanı Sayın Bahar Bilen şöyle diyor: 'Biz artık çok yorulduk. Kendimizi cezalı hissediyoruz. Virüsün kaynağı biz değiliz. Bizi cezalandırmasınlar artık' diyor. 'Tedbir kararlarına karşı değiliz ama bir tedbir alınacaksa sanayicisi, memuru, tüccarı elbirliğiyle milletçe bu işin üstesinden gelinmeli; beraber alalım' diyor bu kararı. Sadece esnaf üzerinden tedbir kararları üretirseniz, bu işin üstesinden gelinmez; gelemiyor da zaten. 10 aydır kapalı işletmelerimiz var. Bu insanlar ne yiyip, ne içiyor, kirasını nasıl ödüyor, evine nasıl ekmek götürüyor? Kimse sormuyor, kimse bilmiyor. Bunlara acil destek olunması, asgari düzeyde ödenek sağlanması lazım.. 'Fedakarlık yapacaksak topyekûn yapalım. Biz çok yorulduk, çok yaralıyız.' Doğru mu? Doğru."

BARIŞ SAVAŞ / SABAH