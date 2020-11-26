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CHP’li Canan Kaftancıoğlu’nun "Yalansız siyaset istiyorum" mesajı dalga konusu oldu

Başkanı ’nun hesabı Twitter üzerinden yaptığı "Yalansız siyaset istiyorum" açıklaması alay konusu oldu.

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Giriş Tarihi: 26.11.2020 Güncelleme Tarihi: 26.11.2020
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CHP’li Canan Kaftancıoğlu’nun Yalansız siyaset istiyorum mesajı dalga konusu oldu

Başkanı , hesabından paylaşımda bulundu.

Kaftancıoğlu, paylaşımında "Yalan söyleyen siyasetçilerin istifa ettiği, istifayla da kalınmayıp yalanlarının maliyetlerinden ötürü yargılandığı bir sistem hayal değil, rüya hiç değil. Başarırız, inanıyorum ki başaracağız" ifadelerini kullandı.

ALAY KONUSU OLDU

Kaftancıoğlu'nun bu paylaşımı, vatandaşlar tarafından "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kastediyor" yorumlarına neden oldu. Birçok kişi CHP liderine yönelik suçlamaları ve 'nun birbiriyle çelişen beyanlarını paylaşarak Kaftancıoğlu'na cevap verdi.

Takvim Gazetesi yazarı de Kaftancıoğlu'nun paylaşımına ilişkin "Yazar bu mesajla aslında kime seslenmektedir? Yoksa bu sözler Söğütözü'ne verilmiş bir subliminal mesaj mıdır? Kemal Bey de bu mesajı görmüş müdür? Aklımda deli sorular:)" yorumunda bulundu.

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