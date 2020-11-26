CHP’li Canan Kaftancıoğlu’nun "Yalansız siyaset istiyorum" mesajı dalga konusu oldu

Takvim Gazetesi yazarı Zafer Şahin de Kaftancıoğlu'nun paylaşımına ilişkin "Yazar bu mesajla aslında kime seslenmektedir? Yoksa bu sözler Söğütözü'ne verilmiş bir subliminal mesaj mıdır? Kemal Bey de bu mesajı görmüş müdür? Aklımda deli sorular:)" yorumunda bulundu.