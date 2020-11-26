Öte yandan, kolunda bileklik olduğu halde izolasyon kurallarını ihlal ederek işletmelerden mal ve hizmet talep eden kişilere İl genelindeki işletmeler tarafından hiçbir surette mal ve hizmet sunulamayacak. Bu kişilere hizmet sunan işletmeler hakkında ise idari ve adli işlem başlatılacak.