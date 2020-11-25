Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısında önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

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İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"ŞİMDİ SALGININ ÖNÜNE GEÇEMEZSEK..."

Koronavirüs salgınının seyrini bir an önce aşağı çekmemiz gerekiyor.

Şimdi salgının seyrinin önüne geçemezsek daha sonra can acıtıcı tedbirler uygulamak zorunda kalabiliriz.

Milletimizden sabır ve destek bekliyoruz. Maske-mesafe-temizlik kurallarına riayet edersek diğer tedbirlere gerek kalmaz.

YERLİ AŞI İÇİN TARİH VERDİ: EN GEÇ NİSAN AYINDA...

Kendi aşımızla ilgili de önemli bir yere geldik.

En geç Nisan ayında kendi aşımızı uygulama seviyesine getirmiş olmayı planlıyoruz.

Kendi geliştirdiğimiz aşıyı tüm insanlığın hizmetine sunma düşüncesindeyiz.