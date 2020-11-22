22 Kasım 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan'dan AK Partililere mesaj: Makamlar geçici dava daimidir

Başkan Erdoğan'dan AK Partililere mesaj: Makamlar geçici dava daimidir

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.11.2020 17:05
Güncelleme:22.11.2020 17:05
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti ilçe kongrelerine video konferans yöntemiyle katıldı. Başkan Erdoğan mesajında, "Makamlar geçici dava daimidir. Partimizin bayrağını dünden bugüne başarılya taşıyan yol arkadaşlarımı, başta siyasete zerafet sabır ve özveri getiren hanım kardeşlermiz olmak üzere en gencinden en yaşlısına, en yenisinden en deneyimlisine tüm AK Partili yol ve dava arkadaşlarımı bir kez daha en kalbi duygularımla selamlıyorum. Biz hep 'iman varsa imkan da vardır.' diyoruz. Bu yolda milletimizle gönül gönüle Türkiye için inandığımız yolda yürümeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti ilçe kongrelerine video konferans yöntemiyle katıldı.

"MAKAMLAR GEÇİCİ DAVA DAİMİDİR"

Başkan Erdoğan mesajında, "Makamlar geçici dava daimidir. Partimizin bayrağını dünden bugüne başarılya taşıyan yol arkadaşlarımı, başta siyasete zerafet sabır ve özveri getiren hanım kardeşlermiz olmak üzere en gencinden en yaşlısına, en yenisinden en deneyimlisine tüm AK Partili yol ve dava arkadaşlarımı bir kez daha en kalbi duygularımla selamlıyorum. Biz hep 'iman varsa imkan da vardır.' diyoruz. Bu yolda milletimizle gönül gönüle Türkiye için inandığımız yolda yürümeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

Başkan Erdoğan: Makamlar geçici dava daimidir
Başkan Erdoğan: Makamlar geçici dava daimidir
18 ayda 50 milyon liralık vurgun!
18 ayda 50 milyon liralık vurgun!
Başkan Erdoğan'dan salgın açıklaması: Birkaç hafta içinde...
Başkan Erdoğan'dan salgın açıklaması: Birkaç hafta içinde...
Yeni tedbirler alınacak mı?
Yeni tedbirler alınacak mı?
Karabağ gazileri A Haber'de
Karabağ gazileri A Haber'de
İstanbul'da KPSS maratonu!
İstanbul'da KPSS maratonu!
Görev süresi ne kadar olacak?
Görev süresi ne kadar olacak?
AK Parti'den CHP'li Çeviköz'e sert tepki
AK Parti'den CHP'li Çeviköz'e sert tepki
İBB'ye Ronaldo eleştirisi
İBB'ye Ronaldo eleştirisi
Deportivo için Türk ne demektir?
Deportivo için Türk ne demektir?
İBB'ye Ronaldo tepkisi
İBB'ye Ronaldo tepkisi
Hollanda'da Müslümanları hedef alan yazılı ödev
Hollanda'da Müslümanları hedef alan yazılı ödev
Daha Fazla Video Göster