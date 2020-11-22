Başkan Erdoğan'dan AK Partililere mesaj: Makamlar geçici dava daimidir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti ilçe kongrelerine video konferans yöntemiyle katıldı. Başkan Erdoğan mesajında, "Makamlar geçici dava daimidir. Partimizin bayrağını dünden bugüne başarılya taşıyan yol arkadaşlarımı, başta siyasete zerafet sabır ve özveri getiren hanım kardeşlermiz olmak üzere en gencinden en yaşlısına, en yenisinden en deneyimlisine tüm AK Partili yol ve dava arkadaşlarımı bir kez daha en kalbi duygularımla selamlıyorum. Biz hep 'iman varsa imkan da vardır.' diyoruz. Bu yolda milletimizle gönül gönüle Türkiye için inandığımız yolda yürümeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti ilçe kongrelerine video konferans yöntemiyle katıldı.

"MAKAMLAR GEÇİCİ DAVA DAİMİDİR"

Başkan Erdoğan mesajında, "Makamlar geçici dava daimidir. Partimizin bayrağını dünden bugüne başarılya taşıyan yol arkadaşlarımı, başta siyasete zerafet sabır ve özveri getiren hanım kardeşlermiz olmak üzere en gencinden en yaşlısına, en yenisinden en deneyimlisine tüm AK Partili yol ve dava arkadaşlarımı bir kez daha en kalbi duygularımla selamlıyorum. Biz hep 'iman varsa imkan da vardır.' diyoruz. Bu yolda milletimizle gönül gönüle Türkiye için inandığımız yolda yürümeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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