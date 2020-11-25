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Başkan Erdoğan yerli aşı için tarih verdi!

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Giriş: 25.11.2020 13:35
Güncelleme:25.11.2020 13:40
TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Şimdi salgının seyrinin önüne geçemezsek daha sonra çok daha can acıtıcı tedbirler uygulamak zorunda kalırız. Yerli aşı Nisan ayında uygulanabilir hale gelecek. Yerli aşıyı insanlığın hizmetine sunma düşüncesindeyiz." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısında konuştu.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

ŞİMDİ SALGININ ÖNÜNE GEÇEMEZSEK...
Koronavirüs salgınının seyrini bir an önce aşağı çekmemiz gerekiyor.

Şimdi salgının seyrinin önüne geçemezsek daha sonra can acıtıcı tedbirler uygulamak zorunda kalabiliriz.

Milletimizden sabır ve destek bekliyoruz. Maske-mesafe-temizlik kurallarına riayet edersek diğer tedbirlere gerek kalmaz.

YERLİ AŞI İÇİN TARİH VERDİ: EN GEÇ NİSAN AYINDA...
Kendi aşımızla ilgili de önemli bir yere geldik.

En geç Nisan ayında kendi aşımızı uygulama seviyesine getirmiş olmayı planlıyoruz.

Kendi geliştirdiğimiz aşıyı tüm insanlığın hizmetine sunma düşüncesindeyiz.

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