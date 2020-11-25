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Öğretmenler hakkında skandal ifadeler kullanan Kılıçdaroğlu'na Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi'den sert tepki

Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri ; Genel Başkanı ’nun öğretmenler hakkındaki sözlerini kınadı. Selvi, "CHP Genel Başkanının öğretmenler gününde öğretmenlerin iradelerini yargılayan, töhmet altına alan kutuplaştırıcı ve tahkir edici ifadelerini kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 25.11.2020 Güncelleme Tarihi: 25.11.2020
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Öğretmenler hakkında skandal ifadeler kullanan Kılıçdaroğlu'na Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi'den sert tepki

Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri ; Genel Başkanı 'nun öğretmenler hakkındaki sözlerini kınadı ve "Öğretmenliğe saygı öğretmenin iradesine saygı duymakla başlar" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan öğretmenlerle ilgili garip sözler CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN ÖĞRETMENLERLE İLGİLİ GARİP SÖZLER

Latif Selvi; partisinin Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada; "Hala iktidarın peşinde giden öğretmen varsa, kimse kusura bakmasın, ben ona öğretmen demem. Öğretmen, iradesini pazarlayan kişi değildir" iddiasında bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

SELVİ: "KILIÇDAROĞLU'NUN ÖĞRETMENLERİN İRADELERİNİ YARGILAYAN İFADELERİNİ KINIYORUZ"

Latif Selvi; "Ana muhalefetin öğretmene bakışı buysa vay halimize. CHP Genel Başkanının öğretmenler gününde öğretmenlerin iradelerini yargılayan, töhmet altına alan kutuplaştırıcı ve tahkir edici ifadelerini kınıyoruz. Unutmayın! Öğretmenliğe saygı öğretmenin iradesine saygı duymakla başlar" dedi.

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