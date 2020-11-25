Latif Selvi; partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada; "Hala iktidarın peşinde giden öğretmen varsa, kimse kusura bakmasın, ben ona öğretmen demem. Öğretmen, iradesini pazarlayan kişi değildir" iddiasında bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.