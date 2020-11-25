"MUHALEFETİN ÖZGÜRLÜKÇÜ POLİTİKALARI SADECE SÖYLEM"

AK Parti, MHP veya Cumhur İttifakı'nın unsurlarına yönelik eleştirileriniz olabilir. Bu hoş karşılanabilir. Hatta son zamanlarda kendilerine destek vermeyen medyaya yönelik hakaretleri bile oluyor buna da alıştık diyelim. Bir öğretmeni ya da bir meslek grubundan birini tuttuğu parti sebebiyle bu kadar keskin bir şekilde eleştirilmesi ya da toplum tarafından dışlanması hatta öğretmen bile kabul edilmiyor olması muhalefet cephesinin özgürlükçü politikalarının birer söylemden ibaret olduğunun göstergesi."