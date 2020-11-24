Uyuşturucu baronu Zindaşti'nin korkunç planı! Şoke eden detaylar: Kiralık katil ve gözcüler...

Ulaşılan bilgilere ve iddialara göre; firari olarak yargılanan İran uyruklu uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti, baldızının oğlu Kadir G.'nin öldürülmesi için Hollanda'daki adamı Tolga C.'ye talimat verdi. İddialara göre Tolga C., 1'i tetikçi 1'i gözcü olmak üzere iki kişiyle Kadir G.'nin öldürülmesi için 600 bin liraya anlaştı anlaştı.