Şehit öğretmenlerimizin anısına... Korkak hainlerin pusularında şehit düştüler

NEVZAT ÖĞRETMEN

Nevzat öğretmen Kars'ın Arpaçay ilçesinde doğdu. Ailesi fakirdi ama onu okuttu. O da kendi gibi öğrencileri eğitmek için bir neferdi. 25 yaşındaydı nevzat öğretmen teröristlerin pusuna düştüğünde. Kahramanmaraş eğitim enstitüsünden mezun olduğunda ne de çok umudu vardı. Kars ve Kırşehir'de görev yaptıktan sonra Ağrı'nın hamur ilçesine tayin oldu. bir köy öğretmeniydi artık. Özdirek köyü ilkokulu öğretmenliğine atandıktan kısa süre sonra 07 Temmuz sabahı şehit edildi Nevzat öğretmen.