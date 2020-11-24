Uzman erbaş alımlarında son dakika gelişmesi! MSB duyurdu! 2020'de uzman erbaş alımı olacak mı?

Uzman erbaş alımı olacak mı? Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen uzman erbaş alımlarının bu sene yapılıp yapılmayacağı merak ediliyordu. Uzman erbaş kadrosunda görev almak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden son gelişmeleri araştırıyor. Konu ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Peki, 2020'de uzman erbaş alımı olacak mı? İşte merak edilenler...

2020'DE MSB UZMAN ERBAŞ ALIMI OLACAK MI?

Uzman erbaş, sözleşmeli er/erbaş alımları ile ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri'nden şöyle bir açıklama geldi;

"2016 yılından bu yana icra edilen temin faaliyetleri neticesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin uzman erbaş ihtiyacının karşılanmış olması nedeniyle, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına dış kaynaktan uzman erbaş alımı yapılmayacak, ancak sözleşmeli erbaş ve er alımına devam edilecektir. Bu süreçte uzman erbaş ihtiyacı oluşur ise ihtiyaç başarılı ve gerekli kriterleri sağlayan sözleşmeli erbaş ve erlerden karşılanacaktır."