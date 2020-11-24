Son dakika: Başkan Erdoğan'dan iki günde kritik üç toplantı! İşte masadaki konular

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu hafta Ankara'da kritik toplantılara başkanlık edecek. Başkan Erdoğan, bugün AK Parti MYK ve MKYK toplantılarına katılacak.

REFORM ÇALIŞMALARI ELE ALINACAK

Her iki toplantıda, Başkan Erdoğan'ın son dönemde mesajını verdiği hukuk, ekonomi ve demokrasi alanında yapılacak reform çalışmaları ele alınacak. Koronavirüs salgını nedeniyle kongrelere bir süre ara veren AK Parti'nin kongre süreci de değerlendirilecek. Erdoğan, yarın ise MGK toplantısına başkanlık edecek. Kabineye yeni atanan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, MGK toplantısına ilk kez katılacak.

İŞTE MASADAKİ DİĞER KRİTİK KONULAR

MGK toplantısında yurt içi ve yurt dışında yürütülen terörle mücadele operasyonları değerlendirilecek. MGK toplantısında Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki anlaşmadan sonra Karabağ'daki son durum, Türk askerinin Azerbaycan'daki faaliyetleri ve Rusya ile bu bölgede birlikte yapılacak çalışmalar ele alınacak. MGK gündeminde ayrıca, başta Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz olmak üzere bölgesel gelişmeler olacak. 10-11 Aralık tarihlerinde yapılacak AB Liderler Zirvesi öncesinde toplanan MGK'da, Türkiye-AB ilişkileri, Yunanistan ile yaşanan gerilim de ele alınacak. ABD seçimlerini Joe Biden'ın kazanmasının ardından yeni dönemde Türkiye-ABD ilişkilerinin seyri, iki ülke arasındaki S-400, F-35 gibi meselelerin durumu da masaya yatırılacak.

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