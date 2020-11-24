Kemal Kılıçdaroğlu’nun övgüler yağdırdığı 2 belediye başkanı da tutuklandı

DAĞ: "MENEMEN BELEDİYE BAŞKANI, İLÇEDE TANINMAMASINA VE BiLiNMEMESiNE RAĞMEN MENEMEN'E DiKTE EDİLMİŞ BiR İSİM"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili avukat Hamza Dağ da; "Menemen Belediye Başkanı, ilçede tanınmamasına ve bilinmemesine rağmen CHP tarafından aday olarak Menemen'e dikte edilmiş bir isimdir. Gelinen noktada, CHP'nin 'Disipline sevkettik' diyerek bu ayıbı halı altına süpürmeye çalışması, sorunu çözmeyecektir" dedi.

MENEMEN BELEDİYE BAŞKANI SERDAR AKSOY TUTUKLANDI

Menemen Belediyesindeki "zimmet" ve "irtikap" iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Serdar Aksoy bugün tutuklandı.

Menemen Belediyesine yönelik yürütülen "zimmet ve irtikap" iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un da bulunduğu 11 kişi tutuklandı, 7'si adli kontrol olmak üzere diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

FETÖ'DEN YARGILANAN ESKİ URLA BELEDİYE BAŞKANI OĞUZ'A 6 YIL 3 AY HAPIS CEZASI

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu iddiasıyla dava açılan ve görevden uzaklaştırılan eski Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Urla'da 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde CHP'den belediye başkanı seçilen İbrahim Burak Oğuz, FETÖ'ye üye olduğu iddiasıyla 16 Aralık 2019'da tutuklanmıştı. Oğuz, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmış, Urla Kaymakamı Önder Can, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmişti.

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