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Kemal Kılıçdaroğlu’nun övgüler yağdırdığı 2 belediye başkanı da tutuklandı

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Giriş: 24.11.2020 17:35
Güncelleme:24.11.2020 17:48
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Urla Eski Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz hakkında, “Urla’yı genç bir belediye başkanımıza emanet ediyorum. Urla’yı seviyorum. Urlaları seviyorum ve başkanı Urlalılara emanet ediyorum” dedi. İbrahim Burak Oğuz, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu iddiasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı . Ayrıca Kılıçdaroğlu'nun “İzmir’i seviyorum. Menemen’i seviyorum. Menemenlileri seviyorum. Başkanı size emanet ediyorum” sözleriyle övdüğü Serdar Aksoy, "zimmet" ve "irtikap" suçunu işlediği iddiasıyla tutuklandı.
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