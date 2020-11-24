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Fikirtepe için harekete geçildi! İnşaat alanları böyle görüntülendi

Çevre ve , Başkan 'ın Fikirtepe ile ilgili talimatının ardından harekete geçtiklerini belirtti. Bakan Kurum, “Bakanlık olarak, Başkanlığımız ve eliyle inşaatların yapım sürecine giriyoruz” dedi. Fikirtepe’de inşaatların yapılacağı alan drone ile havadan görüntülendi.

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 24.11.2020 Güncelleme Tarihi: 24.11.2020
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Fikirtepe için harekete geçildi! İnşaat alanları böyle görüntülendi

Çevre ve açıklamasında, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Fikirtepe'nin örnek şehircilik başarısı olarak anılması için devletimiz elini taşın altına koymuştur.

Fikirtepe için harekete geçildi! İnşaat alanları böyle görüntülendi FİKİRTEPE İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ! İNŞAAT ALANLARI BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Bakanlık olarak, TOKİ Başkanlığımız ve Emlak Konut eliyle inşaatların yapım sürecine giriyoruz. Hiç başlamamış, herhangi bir anlaşma yapmamış, sözleşme imzalamamış, yıkılmamış adaların da planlarını revize etmek suretiyle, Aralık ayında yeni planları askıya çıkaracağız. Konutları, devlet güvencesiyle biz yapacağız.

Fikirtepe için harekete geçildi! İnşaat alanları böyle görüntülendi FİKİRTEPE İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ! İNŞAAT ALANLARI BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

60 bin vatandaşımızı doğrudan ilgilendiren Yeni Fikirtepe Projesi'nin yatırım değeri yaklaşık 5 milyar lira olacak. 1,5 milyon metrekare inşaat alanını kapsayan projeye inşallah hızlı şekilde başlayıp etaplar halinde vatandaşlarımıza teslim ediyor olacağız" ifadelerine yer verdi.

'nin hayata geçirileceği alan drone ile havadan görüntülendi.

Son dakika: Talimatı Başkan Erdoğan vermişti! Bakan Kurum duyurdu: Fikirtepe'de dönüşüm başlıyor SON DAKİKA: TALİMATI BAŞKAN ERDOĞAN VERMİŞTİ! BAKAN KURUM DUYURDU: FİKİRTEPE'DE DÖNÜŞÜM BAŞLIYOR

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