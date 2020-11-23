Son dakika: Talimatı Başkan Erdoğan vermişti! Bakan Kurum duyurdu: Fikirtepe'de dönüşüm başlıyor
Son dakika haberi... Bakan Kurum: "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Fikirtepe'nin örnek şehircilik başarısı olarak anılması için devletimiz elini taşın altına koymuştur."
GÜNDEM AA
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Son dakika haberi... Bakan Kurum: "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Fikirtepe'nin örnek şehircilik başarısı olarak anılması için devletimiz elini taşın altına koymuştur."
"(Fikirtepe) Bakanlık olarak, TOKİ Başkanlığımız ve Emlak Konut eliyle inşaatların yapım sürecine giriyoruz."