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Son dakika: Talimatı Başkan Erdoğan vermişti! Bakan Kurum duyurdu: Fikirtepe'de dönüşüm başlıyor

Son dakika haberi... : " talimatlarıyla Fikirtepe'nin örnek şehircilik başarısı olarak anılması için devletimiz elini taşın altına koymuştur."

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 23.11.2020 Güncelleme Tarihi: 23.11.2020
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Son dakika: Talimatı Başkan Erdoğan vermişti! Bakan Kurum duyurdu: Fikirtepe'de dönüşüm başlıyor

Son dakika haberi... Bakan Kurum: "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Fikirtepe'nin örnek şehircilik başarısı olarak anılması için devletimiz elini taşın altına koymuştur."

"(Fikirtepe) Bakanlık olarak, TOKİ Başkanlığımız ve Emlak Konut eliyle inşaatların yapım sürecine giriyoruz."

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