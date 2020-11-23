Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı ne zaman? Bakan Koca tarafından müjdesinin verildiği 12 bin personel alımında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Kasım ayının ilk haftası yayımlanması beklenen ilanın henüz paylaşılmaması nedeniyle vatandaşların heyecanlı bekleyişi daha da arttı. Gözler ÖSYM ve Sağlık Bakanlığı'ndan gelecek müjdeli haber çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı ilanı yayımlandı mı? Başvular ne zaman başlıyor? İşte haberin detayları...

SAĞLIK BAKANLIĞI 12 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Bakan Koca, yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki günlerde KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz. ÖSYM hazırlık yapıyor. Bununla ilgili 7 bin hemşire, 1700 ebe, 2 bin 864 sağlık teknisyeni gibi devam ediyor." bilgisini verdi.

Başvuru tarihi belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.