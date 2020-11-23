Kadro dağılımı belli oluyor... Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı ilanı yayımlandı mı? Başvular ne zaman başlıyor?
Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı heyecanla bekleniyor. Hangi kadrolara alım yapılacağı heyecanla beklenirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bazı detayları kamuoyu ile paylaştı. ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuzda yer alan bilgilere göre yapılacak personel alımının detaylarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı ilanı yayımlandı mı? Başvular ne zaman başlıyor? İşte cevaplar...
Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı ne zaman? Bakan Koca tarafından müjdesinin verildiği 12 bin personel alımında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Kasım ayının ilk haftası yayımlanması beklenen ilanın henüz paylaşılmaması nedeniyle vatandaşların heyecanlı bekleyişi daha da arttı. Gözler ÖSYM ve Sağlık Bakanlığı'ndan gelecek müjdeli haber çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı ilanı yayımlandı mı? Başvular ne zaman başlıyor? İşte haberin detayları...
SAĞLIK BAKANLIĞI 12 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Bakan Koca, yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki günlerde KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz. ÖSYM hazırlık yapıyor. Bununla ilgili 7 bin hemşire, 1700 ebe, 2 bin 864 sağlık teknisyeni gibi devam ediyor." bilgisini verdi.
Başvuru tarihi belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
12 bin personel alımına ilişkin başvuru şartları henüz belli olmadı. Ancak bir önceki alımlarda şartlar şu şekildeydi:
Sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.
57 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercihte bulunamayacaktır.
KPSS 2019/4, KPSS 2019/7, KPSS 2020/4 ve KPSS 2020/5Tercih Kılavuzlarında belirtilen sözleşmeli pozisyonlara yerleşenlerin, bu kılavuzda belirtilen sözleşmeli pozisyonları tercih etmeleri sistem tarafından engellenecektir.
Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.
Durumu "Başvuru Genel Şartlarına" uygun olmayan adaylar ile yerleştirildiği sözleşmeli pozisyonun niteliklerini taşımayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar, göreve başlatılmayacaktır.
SAĞLIK BAKANLIĞI YERLEŞTİRMELERİ NASIL YAPILACAK?
Sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacaktır.
Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması hâlinde de yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.
Yerleştirme yapılırken ÖSYM tarafından; sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan/program ile sözleşmeli pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.
Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların ilgili kurumlarca atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.
Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle sözleşmeli pozisyonlara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir sözleşmeli pozisyona yerleşememiş olacaktır.
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