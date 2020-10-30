Muhsin Yazıcıoğlu görüntülerini Pensilvanya'ya yollamışlar!

Gizli tanık Kağan şunları anlattı:

M. A. bir gün yanıma gelerek 'Elazığ Bank Asya şubesinde Muhsin Yazıcıoğlu ile ilgili flash bellek ve belgeler var. Devlet Bank Asya'ya el koyabilir, bu flash belleği ne yapalım?' dedi. Flash bellekte ne olduğunu sorduğumda, Muhsin Yazıcıoğlu'nun görüntülerinin yer aldığını, helikopter parçalarının sökülmesi dışında başka görüntüler de olduğunu söyledi.

'Aldığım birime teslim etmeliyim' dedi. Birimden kasıt örgütün TSK ve yargı yapılanmasıdır.

İçinde ne olduğunu sorduğumda ise televizyonda izlediğimiz cihazların sökülmesinin çok öncesinde kaydedilen görüntüler olduğunu ve rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun görüntülerinin içinde bulunduğunu söyledi.

Daha sonra flash bellek M. A. tarafından Elazığ il imamına verildi. O da 2015 yılında belleği Amerika ziyaretinde örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e teslim etti.

SABAH