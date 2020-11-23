23 Kasım korona tablosu: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?

Virüs kaynaklı vaka ve can kayıplarının arttığı ülkede aralarında başkent Tahran'ın da bulunduğu "yüksek riskli bölge" kategorisindeki yaklaşık 150 il ve ilçede, 21 Kasım'dan itibaren zorunlu olmayan işletmelerin 15 gün kapatılacağı bildirilmişti. Aynı şekilde 15 gün boyunca 21.00 - 04.00 saatlerinde araçların trafiğe çıkması da yasaklanmıştı.

Kırmızı bölgelerde yasak ihlali yapanlara 1 milyon tümen (300 TL),turuncu bölgelerde ise 500 bin tümen (150 TL) para cezası uygulanacağı duyurulmuştu.

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 215 kişi hayatını kaybetti, 13 bin 157 yeni vaka görüldü.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 215 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 48 bin 732'e ulaştı.