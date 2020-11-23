Son dakika haberi | Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 23 Kasım 2020 Pazartesi

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 Kasım'a ait koronavirüs vaka sayılarını sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Koca yaptığı paylaşımda "Aşı kullanıma girene kadar, salgının yayılma hızını kontrol altında tutmaya devam edebilmek için destek verin." ifadelerini kullandı. İşte 23 Kasım'a ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı....