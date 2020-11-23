Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İstanbul'daki başkonsoloslarla bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uluslararası Konsolosluk Topluluğu'nun video konferans etkinliğinde İstanbul'daki başkonsoloslarla bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Uluslararası Konsolosluk Topluluğu'nun gerçekleştirdiği video konferans etkinliğinde İstanbul'daki başkonsoloslarla bir araya geldiğini belirtti.

Diğer ülkelerle olan ilişkilerde konsolosluk işlerine önem verdiklerini belirten Çavuşoğlu, "Vatandaşlarımızın haklarının savunulması en önemli dış politika önceliğimiz." mesajını paylaştı.

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