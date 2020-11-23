Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan Öğretmenler Günü mesajı

24 Kasım Öğretmenler Günü için bir mesaj yayımlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Eğitim sistemimizin kalitesini belirleyen yeganeliğin, içinizdeki bu meslek aşkı ve cesur adımlarınız olduğuna inanıyorum" dedi.

Yazılı açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Mutlu Çocuklar ve Güçlü Türkiye' Diyerek Bir Müşterek ve Gayede Birleştiğimiz Sevgili Öğretmenlerim, Kıymetli Meslektaşlarım, Türk milletinin milli varlığına ve geleceğinin inşasına her zaman olduğu gibi bugün de öncülük etmektesiniz. Bu mukaddes mesleği tercih eden, onun getirdiği maddi manevi sorumluluğu sırtlayan, öğrencisinin içindeki cevheri keşfeden, onlarda farkındalıklar yaratan, onların gözlerinin içine hep dikkatle bakan sizler; şimdi ekran karşısında, telefonun ucunda, bir mesaj kutusunda onları şefkatle sarmaya, yollarını aydınlatmaya; velilerinizi sabırla telkin ve teskin etmeye devam ediyorsunuz. İçinden geçtiğimiz salgın günlerinde şahit olduk ki değişimler sizi durdurmuyor, yenilikleri cesur adımlarla karşılıyorsunuz. Eğitim sistemimizin kalitesini belirleyen yeganeliğin, içinizdeki bu meslek aşkı ve cesur adımlarınız olduğuna inanıyorum" dedi.

"SİZLER, EĞİTİMİN ANA KARAKTERİSİNİZ"

Bakan Selçuk, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Sizler, eğitimin sadece bir unsuru değilsiniz; eğitimin ana karakterisiniz. Bu süreçte toplum nezdindeki öneminiz ve değeriniz bir kez daha idrak edildi, itibarlı yeriniz güç kazandı. Her şartta vicdanıyla yol alan, şefkatiyle güven veren her bir öğretmenime şahsım, öğrencilerim, velilerim ve bütün milletim adına tek tek teşekkür ediyorum. Evlatlarımızın aydınlık yarınları ve ülkemizin müreffeh geleceği sizin ellerinizde. Meslektaşınız olmaktan gurur duyduğumu bilmenizi istiyor ve Öğretmenler Günü'nüzü içtenlikle kutluyorum."

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)