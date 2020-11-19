Son dakika... Okullarda 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak? Hem online hem de yüz yüze eğitim alan öğrencilerin sağlıklarının korunması için yeni tedbirler alındı. Bu kapsamda yıl sonuna kadar eğitimin online yapılacağı kararlaştırıldı. Şimdi ise en çok merak edilen konular arasında sınavlar yer aldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sınavlar ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Peki, okullarda 1. dönem sınavları iptal mi? Sınavlar ne zaman, online mı yapılacak? İşte ayrıntılar...