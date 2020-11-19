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19 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Ziya Selçuk son dakika açıklaması: Okullarda 1. dönem sınavları iptal mi? Sınavlar ne zaman, online mı yapılacak? Ziya Selçuk son dakika açıklaması: Okullarda 1. dönem sınavları iptal mi? Sınavlar ne zaman, online mı yapılacak? Son dakika... Okullarda sınavlar ne zaman yapılacak? Koronavirüs vaka sayısında görülen artış nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, eğitim öğretimin yıl sonuna kadar online yapılacağı açıklanmıştı. Bu gelişmelerin ardından sınavların iptal olup olmadığı ve nasıl yapılacağı konusunda araştırmalar hız kazanmıştı. Bakan Ziya Selçuk, sınavlar hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, okullarda 1. dönem sınavları iptal mi? Sınavlar ne zaman, online mı yapılacak? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 19.11.2020 13:57 Güncelleme Tarihi: 19.11.2020 14:14
Son dakika... Okullarda 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak? Hem online hem de yüz yüze eğitim alan öğrencilerin sağlıklarının korunması için yeni tedbirler alındı. Bu kapsamda yıl sonuna kadar eğitimin online yapılacağı kararlaştırıldı. Şimdi ise en çok merak edilen konular arasında sınavlar yer aldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sınavlar ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Peki, okullarda 1. dönem sınavları iptal mi? Sınavlar ne zaman, online mı yapılacak? İşte ayrıntılar...
GALERİ DEVAM EDİYOR OKULLARDA 1. DÖNEM SINAVLARI İPTAL Mİ, NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada,
"Çocuklar, sınavları erteleme sebebimiz, sağlığınızı koruma sorumluluğumuzdur. Sizin sorumluluğunuz dersleri takip edip tekrarlar yaparak bize yardımcı olmak. 1. dönem sınavlarınız 31 Aralık'tan sonra yapılacak. Unutmayın, iptal olmadı, sadece ertelendi. Okumaya, çalışmaya devam." dedi. UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN BİTECEK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 20 Kasım Cuma gününden 4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edileceğini açıkladı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim ve öğretimin uzaktan eğitim yoluyla devam etmesine ilişkin esasları açıkladı. Bakan Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan karar gereği, 20 Kasım Cuma gününden 4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edileceğini açıkladı.
Tüm okul öncesi kurumlar, kreşler, ilkokul, ortaokul ve liseler, özel eğitim okulları ve sınıfları, meslek liselerindeki uygulamalı dersler ile özel öğretim kurslarının da bu kapsamda olacağını kaydeden Selçuk, "Destekleme ve yetiştirme kursları ve takviye kurslarında da bu süreçte yüz yüze eğitim yapılmayacaktır. 5580 sayılı özel öğretim kanunu kapsamındaki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki 'bireysel eğitimler' yüz yüze gerçekleştirilebilecektir. Uzaktan eğitim haftalık ders programları, okul yönetimlerimizin koordinesinde öğretmenlerimiz tarafından öğrencilerimiz ve velilerimizle paylaşılacaktır.