Son dakika | CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın korona virüse yakalandı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün yapılan Kovid-19 testim pozitif çıktı. Tedavi sürecim başladı. Sağlık durumum şu an iyi. İlgi gösteren herkese teşekkür ederim. Lütfen tedbirlere uyun ve sağlığınıza dikkat edin." ifadelerini kullandı.



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