23 Kasım 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika | CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın korona virüse yakalandı

Son dakika | CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın korona virüse yakalandı

Son dakika haberi... Genel Başkan Yardımcısı , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.11.2020
ABONE OL
Son dakika | CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın korona virüse yakalandı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün yapılan Kovid-19 testim pozitif çıktı. Tedavi sürecim başladı. Sağlık durumum şu an iyi. İlgi gösteren herkese teşekkür ederim. Lütfen tedbirlere uyun ve sağlığınıza dikkat edin." ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA