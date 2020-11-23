Son dakika | CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın korona virüse yakalandı
Son dakika haberi... CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün yapılan Kovid-19 testim pozitif çıktı. Tedavi sürecim başladı. Sağlık durumum şu an iyi. İlgi gösteren herkese teşekkür ederim. Lütfen tedbirlere uyun ve sağlığınıza dikkat edin." ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün yapılan Kovid-19 testim pozitif çıktı. Tedavi sürecim başladı. Sağlık durumum şu an iyi. İlgi gösteren herkese teşekkür ederim. Lütfen tedbirlere uyun ve sağlığınıza dikkat edin." ifadelerini kullandı.
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