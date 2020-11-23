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Doğu Akdeniz’de Türk gemisine hukuksuz arama! Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.11.2020 15:25
Güncelleme:23.11.2020 15:41
Doğu Akdeniz'de Libya'nın 200 kilometre kuzeyinde Rosaline A isimli bir Türk kargo gemisi Yunan bir komutan tarafından sevk ve idaresi gerçekleştirilen Hamburg isimli Alman fırkateyni tarafından durduruldu ve hukuksuz şekilde arama yapmak istenildi. Peki bu hareket ne anlama geliyor? Bundan sonra neler olacak? Türkiye hangi adımları atabilir? A Haber canlı yayınına bağlanan Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk değerlendirdi.
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