23 Kasım 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika | 2020 KPSS Ortaöğretim Sınavı Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları yayımlandı

Son dakika | 2020 KPSS Ortaöğretim Sınavı Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları yayımlandı

Son dakika haberi...: 2020 KPSS Ortaöğretim Sınavı Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları yayımlandı.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 23.11.2020 Güncelleme Tarihi: 23.11.2020
ABONE OL
Son dakika | 2020 KPSS Ortaöğretim Sınavı Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları yayımlandı

ÖSYM: 2020 KPSS Ortaöğretim Sınavı Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları yayımlandı.

ÖSYM'den yapılan açıklama şöyle:

22 Kasım 2020 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Ortaöğretim Sınavının Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 23 Kasım 2020 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

ÖSYM son dakika: KPSS ortaöğretim, AÖF, üniversite sınavları iptal mi, ertelendi mi? Bu sene sınavlar iptal mi? İşte merak edilenler... ÖSYM SON DAKİKA: KPSS ORTAÖĞRETİM, AÖF, ÜNİVERSİTE SINAVLARI İPTAL Mİ, ERTELENDİ Mİ? BU SENE SINAVLAR İPTAL Mİ? İŞTE MERAK EDİLENLER...

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA