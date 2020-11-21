21 Kasım 2020, Cumartesi
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Son dakika: Bakan Koca sosyal medyadan bu sözlerle uyardı: Mesaj yerini bulsun

hesabından uyarıda bulunan , "Değerli büyüklerimiz. 10.00-13.00 arası evde olmak yerine, dışarıda olmayı tercih etmişseniz, kurallara eskisiyle kıyaslanmayacak kadar çok dikkat edin. Dışarıda 3 saat yerine, daha az zaman geçirirseniz bu sizin için daha iyi. (Büyüklerimize telefon edelim, MESAJ YERİNİ BULSUN.)" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 21.11.2020 Güncelleme Tarihi: 21.11.2020
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Son dakika: Bakan Koca sosyal medyadan bu sözlerle uyardı: Mesaj yerini bulsun

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika corona virüs uyarısı geldi. Bakan Koca, "Değerli büyüklerimiz. 10.00-13.00 arası evde olmak yerine, dışarıda olmayı tercih etmişseniz, kurallara eskisiyle kıyaslanmayacak kadar çok dikkat edin. Dışarıda 3 saat yerine, daha az zaman geçirirseniz bu sizin için daha iyi" dedi.

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