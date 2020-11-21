Son dakika: Bakan Koca sosyal medyadan bu sözlerle uyardı: Mesaj yerini bulsun

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika corona virüs uyarısı geldi. Bakan Koca, "Değerli büyüklerimiz. 10.00-13.00 arası evde olmak yerine, dışarıda olmayı tercih etmişseniz, kurallara eskisiyle kıyaslanmayacak kadar çok dikkat edin. Dışarıda 3 saat yerine, daha az zaman geçirirseniz bu sizin için daha iyi" dedi.

DEĞERLİ BÜYÜKLERİMİZ. 10.00-13.00 arası evde olmak yerine, dışarıda olmayı tercih etmişseniz, kurallara eskisiyle kıyaslanmayacak kadar çok dikkat edin. Dışarıda 3 saat yerine, daha az zaman geçirirseniz bu sizin için daha iyi. (Büyüklerimize telefon edelim, MESAJ YERİNİ BULSUN.) — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 21, 2020