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Bakan Koca duyurdu: Çin'de geliştirilen aşı için gönüllülerin sayısı açıklandı

, 'de geliştirilen ile ilgili gönüllü aradıklarını duyurduktan sonra başvuran 20 bin başvurunun geldiğini duyurdu. Koca yaptığı paylaşımda gönüllülere teşekkür etti.

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Giriş Tarihi: 20.11.2020 Güncelleme Tarihi: 20.11.2020
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Bakan Koca duyurdu: Çin'de geliştirilen aşı için gönüllülerin sayısı açıklandı

Çin'de geliştirilen koronavirüs aşısına yönelik gönüllü başvuruların bugün başlamasının ardından 20 bin kişi aşı olmak için başvuruda bulundu. Bakan Koca gönüllülere teşekkür mesajı yayınladı.

20 BİN BAŞVURU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizde Faz-3 çalışmalarına 15 Eylülde başlanan, Çin'de geliştirilmiş Covid-19 aşısı, ilkin gönüllü sağlık çalışanlarına uygulanmıştı. Çalışmaların devamı için bu sabah sizlerden gönüllü aradığımızı duyurduk. Gün bitmeden 20 bin başvuru aldık. 83 milyon adına binlerce teşekkür" ifadelerini kullandı.

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